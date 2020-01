Kreisbauernschaft Mönchengladbach-Neuss : Landwirte bieten Blühpatenschaften an

Neuss Insekten spielen eine wichtige Rolle für ein funktionierendes Ökosystem. Um zu verhindern, dass dieses empfindliche Gleichgewicht nachhaltig gestört wird, gibt es viele Initiativen, dem Schutz von Insekten mehr Beachtung zu schenken.

Es haben sich schon eine Reihe von Landwirten zur Mitarbeit bereit erklärt. Weitere sollen auf den Winterversammlungen der Bauernschaft, die in den kommenden Wochen in den Ortsverbänden stattfinden, gewonnen werden. Somit haben die Bürger in Kürze die Möglichkeit, eine Patenfläche in ihrer Nähe zu finden und sich so vor Ort über den Zustand ihrer Fläche zu informieren. Zusätzlich sollen sie regelmäßig über das Internet informiert werden, eine Patenurkunde erhalten und – falls gewünscht – auf Schildern an der Fläche namentlich genannt werden. „Wir sind im Gespräch mit Politik und Verwaltungen in den Kommunen, mit Jägern und Imkern und erfahren viel Zustimmung und Unterstützung für unsere Initiative“, so Wappenschmidt.