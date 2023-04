Krefelder Straße in Neuss Digitalwerkstatt an der Krefelder Straße macht dicht

Die „Haba Familygroup“ hat angekündigt, alle Standorte ihrer Digitalwerkstätten in Deutschland zu schließen. Hiervon ist auch die Digitalwerkstatt in Neuss an der Krefelder Straße mit ihrem Angebot digitaler Bildung, vor allem für Kinder ab dem Grundschulalter, betroffen. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss jetzt mit. „Um die bevorstehenden zeitlichen und inhaltlichen Auswirkungen dieser Entscheidung für den Standort Neuss einschätzen zu können und Lösungen anzustreben, wird der Rhein-Kreis Neuss kurzfristig Gespräche mit der Haba Familygroup führen“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Der Rhein-Kreis werde auch weiterhin einen starken Fokus auf den Bereich digitale Bildung für Schüler und entsprechende Bildungsangebote legen.