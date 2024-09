Psychisch kranker Sohn beschädigt 65 Autos Vater erhebt Vorwürfe gegen Neusser Klinik

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss eine Meldung mit dem Titel „Polizeibeamte nehmen Randalierer in Gewahrsam“. Demnach wurde ein 21 Jahre alter Mann aus Krefeld im Neusser Stadtteil Weissenberg von den Einsatzkräften festgenommen, weil er am 16. August mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll – genauer gesagt 65 im Bereich Gladbacher Straße, Römerstraße und der Straße Am Katzenberg. Dort habe der Krefelder Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen und dadurch einen Sachschaden von 100 bis 500 Euro pro Fahrzeug verursacht. Aber warum? Was hat den Krefelder dazu veranlasst? Antworten auf diese Fragen gibt der Vater des 21-Jährigen, der sich bei unserer Redaktion gemeldet hat, um die Hintergründe aus seiner Sicht darzustellen. Denn er erhebt schwere Vorwürfe gegen das Alexius/Josef-Krankenhaus, das er mit Blick auf die eskalierte Situation mit in die Verantwortung zieht.