Krankenhausfusion im Rhein-Kreis: Politik will mehr Aufsichtsratssitze

Neuss Der Ausschuss diskutiert Größe der Gremien nach einer Krankenhausfusion.

Der Kreistag soll am 27. März die Fusion der kommunalen Krankenhäuser im Kreis beschließen, zwei Tage später hat der Neusser Stadtrat das letzte Wort. An einer breiten Zustimmung zur Verschmelzung des Neusser Lukaskrankenhauses mit den beiden Kreiskrankenhäusern wird kaum zu zweifeln sein, nachdem das Thema am Donnerstagabend abschließend den Beteiligungsausschuss in geheimer Sitzung beschäftigt hat.