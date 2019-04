Krankenhausfusion im Rhein-Kreis Neuss: Fusion kostet keinen Arbeitsplatz

Rhein-Kreis Stadt will über den Verbleib der Lukita im Krankenhauskonzern neu nachdenken.

Die Krankenhauslandschaft in Bund und Land wird um einen neuen Akteur bereichert, der gleich zu den Großen zählt. Denn mit der Fusion des städtischen Lukaskrankenhauses Neuss und den Kreiskliniken in Dormagen und Grevenbroich, die am Freitagabend im Neusser Rat die letzte politische Hürde nahm, ist die Bildung eines kommunalen Großkrankenhauses auf den Weg gebracht. Mit etwa rund 3800 Mitarbeitern ist es bundesweit der zehntgrößte kommunale Krankenhausverbund, landesweit die Nummer vier und im Rheinland Top. Mit der Fusion bringt der Sozialkonzern „Lukaskrankenhaus“ auch eine Altenpflegeeinrichtung und die ehemals städtischen Kindertageseinrichtungen ein – und der Kreis seine Seniorenzentren. Ob diese Tochterunternehmen unter dem größer gewordenen Dach bleiben, ist zumindest bei der Lukita, also der Trägergesellschaft für die ehemals städtischen Kindertageseinrichtungen in Neuss, nicht abschließend entschieden. Die Fraktion „Die Linke“ hatte noch am Freitag im Rat beantragt, die Lukita aus dem Klinikverbund herauszulösen und wieder in städtisches Eigentum zu übernehmen. Dieser Antrag wurde aber zunächst bis zum Herbst zurückgestellt, nachdem Bürgermeister Reiner Breuer dargestellt hatte, dass da nichts „anbrennt“. In den mit dem Kreis verhandelten Vertragsbedingungen sei festgehalten, dass die Stadt weiter Zugriff auf die Lukita hat, eine Absonderung jederzeit vornehmen kann und alleine Einfluss nimmt auf die Geschäftspolitik dieses Tochterunternehmens. Das sei sichergestellt, so Breuer.