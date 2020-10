Nicolas Krämer aus Neuss als Herausgeber : Krankenhaus-Manager gibt Buch zur Corona-Krise heraus

Neuss Der ehemalige Chef des Lukaskrankenhauses hat jetzt ein neues Buch mit dem Titel „Krisen- und Turnaroundmanagement im Krankenhaus“ herausgebracht. Es ist nicht sein erstes Werk.

Was macht eigentlich Nicolas Krämer? Urlaub macht er nicht. Interviews zu „Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung im Krankenhaus“ oder zu Cybercrime, ein Vortrag zur Frage „Wie gelingt die digitale Transformation?“, die Teilnahme am „Gesundheitskongress des Westens“ und eine Reise als Experte für das Krankenhauswesen in die Vereinigen Arabischen Emirate haben den Kalender des ehemaligen Geschäftsführers im Rheinland-Klinikum Neuss alleine in den vergangenen vier Wochen gefüllt. Zwischendurch hat er noch ein Buch vorgelegt mit dem für Laien etwas sperrigen Titel „Krisen- und Turnaroundmanagement im Krankenhaus“.