Krach in der SPD Neuss Karlheinz Kullick kündigt SPD-Mitgliedschaft

Der SPD-Ortsverband Neuss-Süd war 2019 der erste in der Stadt, der die Doppelspitze eingeführt hat, jetzt ist er der erste, der ein Abrücken von diesem Modell diskutiert. Die Zukunft der SPD-Gliederung entscheidet sich bei der Mitgliederversammlung am Dienstag, 21. März, ab 18.30 Uhr im Lokal Rheinterrasse. An der wird Karlheinz Kullick (66), männliche Hälfte der Doppelspitze, nicht mehr teilnehmen. Er hat die Partei verlassen. Im Stadtrat bleibt er zunächst als parteiloser Stadtverordneter Mitglied der SPD-Ratsfraktion. Den Osterurlaub werde er nun nutzen, kündigt Kullick an, „um über mein Mandat nachzudenken.“