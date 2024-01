Ergebnisse des Bürgerrats Kostenfreies Mittagessen für Kinder – so kommt die Empfehlung in Neuss an

Auch Roman Piel bemängelt die Qualität der angebotenen Gerichte und spricht von einem „Verbesserungsbedarf“. Aktuell verschaffe sich der Vorsitzende des Stadtelternrats in Neuss, der das Amt im vergangenen Herbst übernommen hat, einen Überblick über das Catering an den Schulen. Von der Idee des Bürgerrates ist er begeistert – nur an der Umsetzung zweifelt er noch, insbesondere an der Finanzierung. Laut Empfehlungsschreiben soll die Maßnahme mindestens zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Und auch die staffelweise Realisierung innerhalb von acht Jahren bemängelt der Stadtelternratsvorsitzende als zu langwierig.