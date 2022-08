Antrag der Ratskooperation in Neuss : Zwei Brunnen für Gratis-Trinkwasser

Antrag der Ratskooperation in Neuss

In Düsseldorf gibt es bereits ein Netz öffentlicher Trinkbrunnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Neuss Mit einem Antrag zur Einrichtung öffentlicher Trinkbrunnen reagieren SPD, Grüne und UWG/Aktiv auch auf eine Vorgabe der Bundesregierung. Die SPD in Neuss spricht sogar von Daseinsvorsorge.

Ein einfacher Zugang zu einem kühlen Schluck Trinkwasser – und das jederzeit: Für Arno Jansen gehört das immer mehr zur Daseinsvorsorge einer Stadt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende wärmt deshalb in diesen ohnehin heißen Tagen eine Idee auf, die schon einmal diskutiert aber verworfen worden war. Gemeinsam mit Grünen und UWG/Aktiv fordert seine Fraktion Einrichtung und Betrieb von zunächst zwei weiteren Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet.

Genau deshalb war die Idee vor Jahren zurückgestellt worden. Man brauche keine Brunnen in der Innenstadt, wurde argumentiert, weil zum Beispiel viele Einzelhändler anbieten, Trinkflaschen von Neuss-Besuchern kostenlos mit Leitungswasser zu füllen. Der neue Antrag, der den Rat am Freitag, 23. September, beschäftigen soll, hat deswegen eine etwas andere Zielrichtung. Zu den vorhandenen Trinkwasserstellen im Stadtwald und auf dem Münsterplatz wünscht sich die Kooperation zwar einen Brunnen auf dem Markt, den anderen aber an einer Freizeiteinrichtung mit viel Publikumsverkehr. Das könnte der Kinderbauernhof sein, oder – wenn dessen Förderverein diese Idee aufgreift und selbst umsetzt – der Sporthafen.