Konzert in Neuss : Stimmungsvolle Einheit von Raum, Klang und Licht

Konzert in Neuss

Nina Hoger und das Ensemble Noisten gastierten in der Christuskirche. Foto: Ensemble Noisten

Neuss Rund drei Stunden ging ein Konzert- und Rezitationsabend in der Christuskirche. Das Gotteshaus war nahezu ausverkauft.

Die Neusser Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit hatte die Schirmherrschaft über einen Abend übernommen, der unter dem Motto „Licht.Klang.Raum“ eindrucksvoll ganze Welten öffnete. Pfarrer Franz Dohmes forderte die Zuhörer in der nahezu vollbesetzten Christuskirche auf: „Setzen Sie ein Zeichen in Zeiten des zunehmenden Antisemitismus und unterstützen die jüdische Gemeinde in Neuss.“