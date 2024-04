Konzert des Hombroich Fördervereins Musikalische Entdeckungen auf der Neusser Raketenstation

So entspann sich ein wunderbares Musizieren, dessen Realisierung voll auf das Konto der beiden Interpreten geht. Etwas zurückhaltend agierte das Piano mit dem famosen Jonathan Ware. Näher am Publikum zog Bilal Alnemr sämtliche Register der so vielseitigen Violine und zelebrierte reine Spielfreude. Letzterer bekundete und bewies, dass er auch das zeitgenössische Repertoire „drauf“ habe, und Jonathan Ware machte ebenso keinen Hehl aus seiner Vielseitigkeit. Mit hohen Prämierungen sind beide überhäuft und folgen dem Ruf der größten und bedeutendsten Orchester der Welt. Kammermusik in der Art von Sonntag scheint ihnen auf den Leib geschrieben zu sein. Diese Klänge absolvieren sie mit einer verblüffenden Leichtigkeit, wobei der innere Ausdruck nicht im Mindesten vernachlässigt wird. Sie haben das Zeug, wenn sie nicht längst bereits angekommen sind, in die Weltspitze der Kammermusik vorzudringen.