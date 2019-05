Konzert im Museum Neuss : Einmaliges Konzert zur Kunstausstellung

Neuss Unter dem Titel „Sagenhaft schön“ gab es ein Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) im Clemens-Sels-Museum. Die Musik war zu den Werken der Ausstellung „Erzählen in Bildern“ ausgesucht worden.

Die aktuelle Ausstellung „Erzählen in Bildern“ hat das Clemens-Sels-Museum zu mehreren neuen Formaten inspiriert. Unter dem Titel „Sagenhaft schön“ gab es dabei auch eine Kooperation mit der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN). Die Stipendiaten der DKN reagierten auf die märchenhaften Gemälde von Edward von Steinle und seines Schülers Leopold Bode mit Musik von Franz Schubert, Robert Schumann und Zoltán Kodály.

Ulf Sölter, stellvertretender Museumsdirektor und Kurator der Ausstellung, lieferte Hintergründe zum Werk der beiden Maler und führte kenntnisreich in die Musikwerke ein. Die „Phantasie in C-Dur für Violine und Orchester“ nannte er ein „dunkles Gemälde, das aber mit seinen arabeskenhaften Ummalungen des Themas gut in Verbindung zu den ähnlich geschaffenen Bildern der Ausstellung gebracht werden kann“.