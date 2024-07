Udo Falkner spielt auf der Raketenstation Pianistische Purzelbäume und Berliner Kirschblüten

Während leuchtende Tontupfer, furiose Klangskalen und krachende Cluster zuweilen dicht beieinander liegen, mischt der Komponist Kröll auch bewusst bekanntes Tonmaterial mit eigenen Ideen. So huschen im 134. Tagebucheintrag „Mostly Mozart“ nicht nur anmutige Skalen der B-Dur Klaviersonate über die Tasten, sondern auch Strawinsky wirft einen kurzen Gruß ins Publikum. Eine kokette Mozart-Collage zwischen Klassik und Klassizismus also. Gebannte Stille herrscht im Publikum, wenn Falkner im „Gloria in excelsis Deo“ zu den harten und hohlen Quintwechseln den Lobpreis der Engel flüstert.