Handlungskonzept der Stadt Wie bezahlbarer Wohnraum in Neuss gesichert werden soll

Gleichzeitig werden auch andere Neusser Unternehmen im Handelskonzept bedacht. Zum Beispiel der Neusser Bauverein (NBV). Rund 16 Prozent aller Mietwohnungen (7414 Einheiten) sind in dessen Bestand – weitere 708 Wohnungen befinden sich aktuell in der Planung oder Umsetzung. Damit das so bleibt sollen die Projekte der NBV zukünftig Priorität bei der Flächenentwicklung haben und für städtische Ergänzungsfinanzierungen offen sein. Damit Mieter in ihren bereits bezogenen Wohnungen besser geschützt sind, sollen wiederum die Neusser Stadtwerke hinzugezogen werden. Gemeinsam will die Stadt in den Gremien kommunaler Gesellschaften darauf hinwirken, dass Strom- und Gaspreise weiterhin bezahlbar bleiben. Darüber hinaus werden eigene Initiativen der Verwaltung angeregt, mit dem Ziel, Bestandsmieter vor steigenden Mieten zu schützen. Ein Mittel könnte die Mieterschutzverordnung des Landes NRW sein, die in Neuss derzeit nicht gilt.