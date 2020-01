Konzept der CDU Neuss für Derikum : Zwei Kreisel für die Bundesstraße 9

Die Straßen An der Norf, Am Goldberg und die Ruhrstraße in Derikum will die Stadt zu Anwohnerstraßen machen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss CDU und Grüne starten einen neuen Versuch zur Verkehrsentlastung von Derikum.

Die CDU startet eine Initiative, um die seit langem verfolgte, aber nie erreichte Verkehrsberuhigung in Derikum zu erreichen. Ihr Ansatz: eine bessere Verkehrslenkung. So sollen die Straßen Am Goldberg, An der Norf und die Ruhrstraße, die derzeit besonders belastet sind, zu Anliegerstraßen gemacht werden. Auch die zusätzliche Umwandlung in Einbahnstraßen soll geprüft werden. „Der Durchgangsverkehr von Ortsfremden soll damit unterbunden werden“, sagt der Stadtverordnete Sven Schümann.