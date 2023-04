Kontrollen im Rhein-Kreis Neuss 254 Verkehrsverstöße am „Car-Freitag“

Im gesamten Kreisgebiet hat die Polizei am Karfreitag – in der Tuner- und Poserszene auch „Carfreitag“ genannt – gezielte Verkehrskontrollen vorgenommen. Ganz besonders schauten die Beamten bei technischen Veränderungen hin, aber auch illegale Autorennen waren im Fokus. Um den Kontrolldruck zu erhöhen, richteten die Beamten der Polizeiwachen im gesamten Kreis Verkehrskontrollen ein. Zusätzlich nahm der Verkehrsdienst in diesem Jahr schwerpunktmäßig das Stadtgebiet Neuss ins Visier. Insgesamt, so geht aus der am Dienstag veröffentlichten Bilanz hervor, wurden über den gesamten Tag verteilt kreisweit über 250 Fahrzeuge überprüft. Neben den Kontrollen, bei denen die Fahrzeuge zur Überprüfung angehalten wurden, machte die Polizei auch Geschwindigkeitsüberwachungen.