Kontrolle eines Verdächtigen Polizei fasst Einbrecher in Neuss

Neben den bereits genannten Gegenständen stellten die Beamten auch noch einen Schlüsselbund, Fahrzeugschlüssel sowie einen Fahrzeugschein sicher. Darüber hinaus stießen sie in der Tiefgarage auf mehrere aufgehebelte Kellerräume. Somit lag die Vermutung, dass es sich bei dem Mann mit dem Schraubendreher in seinem Hosenbund um einen Dieb handelt, nahe. Bestätigt wurde dieser Verdacht, als am Samstagmittag die rechtmäßigen Eigentümer auf einer Polizeiwache erschienen, um ihr Rad als gestohlen zu melden. Ihnen konnte das in der Nacht sichergestellte Rennrad wieder ausgehändigt werden.