Konfirmanden im Rhein-Kreis Neuss​: Acht Geschicklichkeitsstationen für den Zusammenhalt​

Es geht um Vertrauen, Zusammengehörigkeit und das Gefühl, in der Gemeinschaft etwas zu erreichen: Konfinopoly heißt eine Aktion des Jugendreferats des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss, die nun in der Trinitatiskirche in Rosellerheide zu Gast war. Rund 50 Konfirmanden aus den Gemeinden Neuss-Süd, Am Norfbach und Dormagen absolvierten in sechs Gruppen mit kreativen Namen wie „Hai Five“ oder „Die Namenlosen“ an acht Stationen in zwei Spielrunden verschiedene Geschicklichkeitsspiele, bei denen es vor allem darum ging, gemeinsam etwas zu erreichen. Mit dabei waren die Verantwortlichen aus dem Jugendreferat, das für Großveranstaltungen wie diese zuständig ist. Detlef Bonsack und Nadine Schlutzkus vom Jugendreferat wurden dabei vor Ort unterstützt von ehemaligen Konfirmanden als Teamern, der Jugendleiterin vom Norfbach Claudia Tröbs und den Pfarrerinnen Anna Berkholz und Ulrike Bartkiewitz.