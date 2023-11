Fotos aus Neuss Einblicke ins neue Café Heinemann

Nach längerem Umbau öffnet das neu gestaltete Café Heinemann in Neuss am 16. November wieder seine Türen. Dort gibt es nun Kuchen, Torten, Frühstück und gehobene Küche in einem farbenfrohen Kaffeehausstil. Oder wie es Heinz-Richard Heinemann sagt: „Die Zeiten wandeln sich, wir bleiben lecker.“