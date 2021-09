Klimapolitik in Neuss : Streit um Details - Kompromiss vergrößert Klimabeirat

Neuss Die Mehrheit kommt Wünschen der CDU entgegen, besteht aber auf einer Doppelspitze. Dafür gab es bei der Zusammensetzung der verschiedenen Gruppen des Beirats Veränderungen.

So sehr die Parteien der Wunsch verband, mit einem breiten Votum für den Klimabeirat ein starkes Signal zu senden, so heftig stritten sie doch um Details. Am Ende kamen in fast allen Punkten Kompromisse zustande, nur in der Frage einer gleichberechtigten Doppelspitze nicht. Die lehnten CDU und FDP ab, unterlagen aber am Ende. Und sie fuhren noch eine weitere Niederlage ein, weil sie Peter Küsters, ihren Wunschkandidaten für die nicht zu verhindernde Doppelspitze, in geheimer Wahl nicht durchsetzen konnten. Der parteilose Neusser, der seine Bereitschaft zur Kandidatur erst am Freitag der Stadtverwaltung mitgeteilt hatte, erhielt nur 21 von 55 Stimmen. Gewählt wurden – wie von der Mehrheit von SPD, Grünen und „UWG/Aktiv“ vorgeschlagen – der Grünen-Kreistagsabgeordnete Hans-Christian Markert (32 Stimmen) und Anja Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Die Leiterin des Forschungsbereichs „Stadtwandel, Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik“ erhielt 35 Stimmen.