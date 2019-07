Kompass D - Die Unternehmerinitiative : Viele „Neu-Neusser“ erfolgreich integriert

In einem weit über die Grenzen von Stadt und Kreis hinaus beachteten Projekt haben sich Unternehmen aus Neuss und der Nachbarschaft bei der Integration von Geflüchteten engagiert. Die Initiative Kompass D wollen sie fortsetzen.

Rhein-Kreis und Stadt Neuss beteiligten sich ebenfalls an Kompass D – zum Beispiel mit Sachleistungen und Räumen, die sie etwa für Lernorte zur Verfügung stellten. Denn zum Konzept gehört ein Unterricht, in dem die angehenden „Neu-Neusser“ neben Deutsch auch Gesellschaftskunde und Informationen bekamen, wie Deutschland funktioniert. Erfolgreich sei die Initiative nicht nur, weil so viele Teilnehmer durchgehalten haben, sagte Werhahn. „Wir lernten Menschen mit überraschenden Talenten kennen, die wir ohne ihre Teilnahme an Kompass D nie gefunden hätten.“ Zudem sei Kompass D eine Marke geworden, die für ein soziales Engagement der Unternehmen durch persönliche Begegnung stehe.

So fand Christoph Buchbender, Vorstandsmitglied der RheinLand-Gruppe, die sich ebenfalls engagiert, schnell weitere Mitstreiter für eine Fortsetzung. Neu an dem Projekt: Das Angebot errichtet sich nicht mehr nur an Flüchtlinge, sondern an alle jungen Menschen, die Förderung und Qualifizierung für ein selbstbestimmtes Leben benötigen. Der Auftrag lautet nun, für weitere drei Jahre Unternehmen und Ehrenamtler zu finden, die sich beteiligen. Um das Projekt auf bisherigem Niveau zu halten, werden Mittel in Höhe von 120.000 Euro im Jahr benötigt. So sollten auch ein bis zwei weitere hauptamtliche Stellen geschaffen werden. „Wir brauchen 30, 40 oder 50 Firmen, die mitmachen“, sagte Buchbender. Spontan entschieden sich bereits am Abend der Bilanz fast ein Dutzend Unternehmer sowie Stadt und Kreis dazu, auch künftig mitzuwirken – auch zur Freude des Mitinitiators Johann-Andreas Werhahn, der zuvor noch appellierte: „Vertrauen Sie uns weiter, empfehlen Sie uns weiter. Und reden Sie gut über uns.“