Kandidaten, Benachrichtigung und Wahllokale : Die wichtigsten Fragen zu den Stichwahlen 2020 im Rhein-Kreis Neuss

Zum Abschluss geben die beiden Kandidaten ein Statement, warum sie der geeignete Landrat sind.



Behncke spricht an, dass es Zeit für einen Wechsel sei. Zusammengefasst: Er setze auf die "Mobilität von morgen". Aber auch auf Innovationen, gute Arbeit und bezahlbaren Wohnraum. Zum Abschluss: "Lassen Sie uns den Rhein-Kreis Neuss zum familienfreundlichsten in Deutschland machen."

Petrauschke: "Weil die Menschen mich kennen und wissen, dass ich aus Leidenschaft Landrat bin", sagt er und fügt hinzu: "In meiner Zeit als Landrat ist der Kreis weit nach vorne gekommen." So seien die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um mehr als 20 Prozent erhöht worden und die Arbeitslosigkeit sei um 2 Prozent gesunken. Die Herausforderungen bei Klimawandel, Strukturwandel und Mobilitätswandel bräuchten Erfahrung.