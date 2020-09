Initiative in Neuss : Die Streiter für Grimlinghausen

Grimlinghausen Neusser Parteien haben auf Wahlprüfsteine der im Sommer gegründeten Initiative „Wir für Grimlinghausen“ geantwortet. Bei den Mitgliedern gibt es Freude, aber auch Zweifel.

Im Vorfeld der Kommunalwahl am 13. September hatte „Wir für Grimlinghausen“ zehn Parteien und Gruppierungen angeschrieben und um Stellungnahmen gebeten. Lediglich AfD, Die Aktive und Die Partei antworteten, so Wahle, nicht. Die Initiative, die nach eigenen Angaben „Grimlinghausen eine bessere Stimme gegenüber den politischen Gremien der Stadt Neuss geben“ will, gründete sich im Sommer. Sie stuft sich als „überparteilich“ ein und beziffert den harten Kern der Mitstreiter auf „25 bis 30 Interessierte“. Wahle & Co kämpfen unter anderem für einen eigenen Bezirksausschuss für Grimlinghausen und fordern, die „immer noch vorhandene Attraktivität der Norfer- und Bonner Straße für den Durchgangs- und Zubringerverkehr zur Autobahn stark zu minimieren“.