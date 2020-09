Statistiken für Neuss : Die wichtigsten Zahlen zur Wahl

Neuss Das Amt für Wirtschaftsförderung hat am Montag detaillierte Zahlen zu den Kommunalwahlen vorgelegt. Ein Blick auf Wahlbeteiligung, Briefwahl-Rekord, die Hochburgen der Fraktionen und Co.

(jasi) An Schlaf war für Charlotte Hohn, Leiterin der Abteilung Statistik und Stadtforschung beim Amt für Wirtschaftsförderung, nicht zu denken. Sie arbeitete die Nacht zu Montag durch, um die Kommunalwahl-Ergebnisse samt Kurzanalysen aufzubereiten und am nächsten Morgen druckfrisch sowie digital präsentieren zu können. Ein Blick auf die wichtigsten Erkenntnisse:



Hochburgen Die CDU erreichte ihren höchsten Stimmenanteil mit 53,3 Prozent in Uedesheim, wo gleichzeitig die SPD ihr schlechtestes Ergebnis erzielte (19,9). Die Sozialdemokraten verbuchten den größten Erfolg im Stadionviertel mit 46,1 Prozent. Die Grünen waren am erfolgreichsten in Norf (22,5), die FDP im Wahlbezirk „Kaarster Brücke“ (6,7) und die AfD in Erfttal (8,5).