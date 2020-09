Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Neuss

Neuss Bei der Kommunalwahl am 13. September werden in Neuss ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahlen.

Wer kandidiert für den Rat?

Um die 58 Sitze im Stadtrat bewerben sich Kandidaten von CDU, SPD, Grüne, FDP, Linkspartei, AfD und dem Wählerbündnis UWG/Freie Wähler Neuss. Alle sind im aktuellen Rat in Fraktionsstärke vertreten. Das Zentrum, das 2014 den Einzug in den Rat verpasst hatte, versucht es erneut. Zudem treten „Die Partei“, „Aktion Partei für Tierschutz“ (Tierschutz hier!) und die neuformierte Wählergemeinschaft „Vielfalt und Gerechtigkeit für Neuss“ (Aktiv Neuss) an. Hinzu kommt Einzelbewerber Volkmar Ortlepp im Wahlbezirk 26 (Allerheiligen). Nicht alle Parteien beziehungsweise Wählergruppen stellen Direktkandidaten in allen Wahlbezirken. Anders als im Jahr 2014 gibt es in diesem Jahr keine Kandidaten der BIG- beziehungsweise der Piratenpartei.Durch Überhang und Ausgleichsmandate war der Rat zuletzt auf 68 Stadtverordnete angewachsen. Das könnte wieder der Fall sein, weil Versuche, den Rat durch Reduzierung der Wahlkreis-Anzahl zu verkleinern, scheiterten.

Wer kandidiert für das Bürgermeisteramt?

Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) hat es als Amtsinhaber bei der Wahl des Verwaltungschefs mit sechs Herausforderern zu tun: Jan-Philipp Büchler (CDU), Michael Klinkicht (Grüne), Michael Fielenbach (FDP), Roland Sperling (Die Linke), Thomas Lang (UWG) und Carlo Dietz (Zentrum). Derart viele Kandidaten für das politische Spitzenamt in Neuss gab es noch nie. Nicht zugelassen wurde vom Wahlausschuss Klaus Bergmann (Die Partei). Der Grund: Er hatte nur acht Unterstützer-Unterschriften eingereicht, laut Stadt wären 204 erforderlich gewesen.

Wie haben die Parteien bei der letzten Kommunalwahl abgeschnitten?

Bei der Stadtratswahl am 25. Mai 2014 erhielt die CDU 39,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Es war das bis dahin schlechteste Kommunalwahlergebnis der Christdemokraten und lag 4,8 Prozent unter dem Ergebnis von 2009. Die SPD erreichte 27,3 Prozent (plus 1,6), die FDP verschlechterte sich um 2,8 Punkte auf 8,2 Prozent. Das reichte nicht mehr für eine Koalition mit der CDU. Die ging diese mit den Grünen ein, die auf 10,8 Prozent (-0,6) kamen. Die AfD zog mit 4,3 Prozent erstmals in den Rat ein, verlor aber noch vor dessen Konstituierung eines ihrer drei Mandate, weil ein Stadtverordneter die Fraktion sofort verließ. Die Linken verbesserten sich leicht auf 3,9 Prozent. UWG, Piraten und BIG-Partei konnten je nur ein Mandat erringen.

Wie verlief die Bürgermeisterwahl?

Neuss machte 2014 keinen Gebrauch von der Möglichkeit, vorzeitig einen Nachfolger für Amtsinhaber Herbert Napp (CDU) zu wählen. So kam es 2015 erstmals zu einer reinen Bürgermeisterwahl. In der unterlag der CDU-Bewerber Thomas Nickel, der nur auf 36,3 Prozent der Stimmen kam, dem SPD-Kandidaten Reiner Breuer deutlich. Der setzte sich mit 54,1 Prozent bereits im ersten Wahlgang gegen vier Mitbewerber durch. FDP, Linke, AfD und UWG hatten keine Kandidaten benannt.

Wie war jeweils die Wahlbeteiligung?

Bei der Wahl zum Stadtrat machten 45,2 der Stimmberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Der Briefwähleranteil unter ihnen lag bei 27,5 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl lag die Wahlbeteiligung bei 40,2 Prozent. Von diesen Wählern machten 30,7 Prozent von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch.

Was sind wichtige Themen im Wahlkampf?

Einige Parteien haben ihr Wahlprogramm bislang noch nicht schriftlich publik gemacht. Erkennbar ist allerdings, dass die aktuelle Corona-Pandemie Defizite etwa beim Thema Digitalisierung aufgezeigt hat, auf die alle Parteien reagieren. Ein aktuelles Thema ist auch der Klimaschutz und die Anpassung der Stadt an den Klimawandel. In diesem Zusammenhang genießt die Diskussion über eine Mobilitätswende große Aufmerksamkeit. Vor dem Hintergrund der langen Debatten um den Flächennutzungsplan ist eine Kontroverse der Parteien in der Frage neuer Gewerbegebiete zu erwarten. Daran werden sich auch unterschiedliche Positionen in der Wirtschaftspolitik ablesen lassen. Ein Dauerbrenner ist und bleibt die Frage nach bezahlbarem Wohnraum.

