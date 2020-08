Kommunalwahl 2020 in Neuss : Wahlamt im Rathaus hat ab Montag geöffnet

Kommunalwahl 2020 in Neuss

Neuss Ab 10. August ist das Wahlamt der Stadt Neuss geöffnet. Es befindet sich im Rathaus-Rundbau, Markt 2 (Eingang 3 über die Passage gegenüber des Bürgeramtes).

Bis 12. September haben die Neusser im Wahlamt die Gelegenheit, ihre Stimme bereits vor dem Wahlsonntag – die Kommunalwahl findet am Sonntag, 13. September, statt – abzugeben. Geöffnet ist das Wahlamt montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Kurz vor der Wahl gelten folgende Zeiten: Am 11. September ist das Wahlamt von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am 12. September von 8.30 bis 12 Uhr.