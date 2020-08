Kommunalwahl 2020 in Neuss : So will die Politik die City sicherer machen

So will die Politik die City sicherer machen

Neuss Die statistische Sicherheit ist in Neuss gut – das subjektive Empfinden der Neusser deckt sich damit jedoch nicht immer. Die Politik nimmt sich dem Thema mit unterschiedlichen Ansätzen an.

Weniger Straftaten und weniger Angsträume durch mehr Ordnungskräfte, mehr Kontrollen und mehr Prävention. Die Stadt ist auf einem guten Weg; die Kriminalstatistik des Rhein-Kreises zeigt die besten Werte seit 20 Jahren. Gleichwohl ist das subjektive Sicherheitsempfinden bei manchem Neusser ein anderes. CDU und SPD haben dem Thema Sicherheit daher ein eigenes Kapitel im Kommunalwahlprogramm gewidmet. FDP, Grüne und Linke greifen das Thema in ihren Programmen nicht auf – haben aber dennoch mal mehr, mal weniger ausgereifte Konzepte. Ein Überblick, welche Partei was umsetzen möchte, um die Innenstadt zu einem sichereren Ort zu machen.

KSOD Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen Konzepte ist zumeist der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KSOD). Aktuell sind 14 der 16 Stellen besetzt. Diese hohe Zahl schreibt sich die SPD auf ihre Fahne. Und auch eine weitere Aufstockung befürworten die Sozialdemokraten. SPD-Fraktionsvorsitzender Arno Jansen kündigt an, dass seine Fraktion für die nächste Haushaltsberatung weitere vier KSOD-Stellen prüfen lassen will. Eine Aufstockung des Ordnungsdienstes befürworten auch die CDU und die FDP – ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Grünen sehen keinen Anlass, das Personal des KSOD zu erweitern, sagt Michael Klinkicht, Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Roland Sperling, Bürgermeisterkandidat der Linken, sieht eine Aufstockung sogar als falsches Signal: Viel Präsenz könne für Verunsicherung der Bürger sorgen, sagt er.

Kommunalwahl in Rommerskirchen : FDP will Kinderarzt und zusätzlichen Polizeibeamten

Präsenz Überparteiliche Einigkeit herrscht auch bei dem Vorhaben, in Räumlichkeiten nahe des Hauptbahnhofs eine zusätzliche Polizeiwache zu etablieren und so das Sicherheitsgefühl zu stärken. Axel Stucke spricht sich für die Christdemokraten für einen „sichtbaren Streifendienst des KSOD“ aus. Außerdem will die CDU eine einprägsame und zentrale Notrufnummer für den Sicherheitsdienst. Diese Idee befürwortet die FDP, deren Bürgermeisterkandidat Michael Fielenbach sich zudem für eine App ausspricht, über die Meldungen gemacht werden können. Eine bessere Zusammenarbeit von Sicherheitsdienst und Polizei begrüßen alle fünf Parteien.

Videoüberwachung „Grundsätzlich stehen wir als Linke einer Videoüberwachung eher kritisch gegenüber“, sagt Roland Sperling, der diese aber „nicht völlig ausschließen“ möchte. Die SPD fordert sie hingegen als „punktuelle Einzelmaßnahme“, sagt Arno Jansen. Die CDU sieht das ähnlich und will zudem gemeinsam mit den Stadtwerken und der Deutschen Bahn die Videoüberwachung an Bahnöfen und Haltestellen ausbauen.

Drogen Präventive Maßnahmen sollen weiter ausgebaut werden. Die FDP hält Aufklärung über Drogen ab dem Kindesalter für wichtig. Streetworker seien „zwar hilfreich“, so Michael Fielenbach, aber gleichzeitig „ein Zeichen, das etwas nicht stimmt“. Das Gegenteil erklärt die Linke: Sperling lobt die Arbeit der Streetworker. Auch die SPD möchte präventiv handeln und durch Beratung „leichter Brücken zu medizinischen und psychosozialen Hilfen im Stadtgebiet schlagen“. Die CDU will „weiterhin passende Hilfsangebote“ für Drogenkonsumenten erhalten.

Taktgeber SPD und CDU geben mit ausgearbeiteten Konzepten, die viele Überschneidungen zeigen, den Takt bei der Sicherheitspolitik an. Mit einer „Null-Toleranz-Strategie“ und „konsequentem Durchgreifen“, so Axel Stucke, soll von den Christdemokraten klare Kante gezeigt werden. Geregelte Strukturen mitsamt einer guten Zusammenarbeit von KSOD, Polizei und Feuerwehr (als „Kernbereich der Inneren Sicherheit“) sowie Aufrüstung und Fortbildung der Sicherheitskräfte sollen die Sicherheit in der City fördern. Die SPD vertritt derweil den Standpunkt „Gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalprävention“, so Arno Jansen. Außerdem werfen sie die Idee von „Nachbarschaftshilfen“ als „geeignetes Instrument“ zur Verhütung von Straftaten und Ordnungsstörungen in den Raum. Die Sozialdemokraten fordern „klare Zuständigkeiten“ sowie mehr Sicherheitskräfte, die durch eine besserer Fortbildung und gesteigerte Präsenz das Sicherheitsgefühl erhöhen können.