Bürgermeisterwahl in Neuss : NGZ-Leser können Fragen an Breuer und Büchler stellen

Bei zwei Talkrunden unserer Zeitung im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am 13. September stellen sich Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) und sein Herausforderer Jan-Philipp Büchler (CDU) Anfang kommender Woche Fragen zu ihrem Programm und ihren Visionen für die Zukunft der Stadt Neuss. Auch unsere Leser können Fragen stellen. Senden Sie uns Ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidaten. Welche Themen bewegen Sie? Zu welchen Themen, die Neuss in Zukunft prägen werden, wollen Sie Standpunkte, Pläne oder Programm eines oder beider Kandidaten erfahren? Unter allen Einsendungen wählt die Redaktion die spannendsten Fragen aus und stellt sie in Ihrem Namen den Kandidaten. Sie wollen mitmachen? Dann senden Sie Ihre Fragen (bitte unter Angabe von Vor- und Nachname) per E-Mail bis Donnerstag, 27. August, an folgende Adresse: aktion@ngz-online.de.