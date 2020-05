Kommunalwahl in Neuss : UWG/Freie Wähler - Neumitglied wird Spitzenkandidat

Kommunalwahl in Neuss

Neuss Wenn das mal keine steile Karriere ist: Erst im vergangenen Herbst hatte sich Thomas Lang, der die Ratsperiode noch als sachkundiger Bürger der CDU begonnen hatte, der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) angeschlossen, jetzt ist der 68-Jährige deren Spitzenkandidat.

Einstimmig wählten ihn die Mitglieder am Montagabend den zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. In gleicher Sitzung wurden auch die 29 Wahlkreis im Stadtgebiet besetzt und dabei bestimmt, dass sich Lang, auf der Reserveliste von „UWG/Freie Wähler Neuss“ auf Platz vier gesetzt, in seinem Heimat-Wahlbezirk Weckhoven auch um ein Ratsmandat bewirbt. Lang, der lange Vorsitzender des BV Weckhoven war und kreisweit als Vorsitzender des Kreissportbundes bekannt wurde, zeigte sich voller Tatendrang. „Zuhören und sachgerecht entscheiden, ohne alte Seilschaften und Parteiengeschacher, das ist jetzt besonders wichtig.“