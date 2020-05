Kommunalwahl in Neuss : CDU-Programm stellt Familie ins Zentrum

Neuss Als erste Partei legt die Union offen, mit welchen Ideen sie bei der Kommunalwahl um Stimmen wirbt. Roter Faden und Slogan zugleich: „Neuss – die familiäre Stadt“. Das Programm zieht aber auch Lehren aus der Corona-Pandemie.

Die Ziele sind längst klar formuliert: Stärkste Fraktion möchte die CDU nach der Kommunalwahl im September bleiben und mit Jan-Philipp Büchler einen Bürgermeister stellen, der Amtsinhaber Reiner Breuer aufs politische Altenteil schickt. Um beides zu erreichen, hat die CDU als erste Partei in Neuss die Deckung verlassen und den Entwurf ihres Wahlkampfprogramms vorgestellt, der am 22. Juni von einem gesonderten Parteitag diskutiert und beschlossen werden soll. Bis dahin stehe weiter alles zur Diskussion, betont der Parteivorsitzende Jürgen Brautmeier.

Zwei Jahre hat die Partei intern und mit breiter Bürgerbeteiligung an dem Programm gearbeitet, dann kam Corona. Die Pandemie wische nicht hinweg, was vorher als wichtig erachtet wurde, sagt Brautmeier. „Sie macht viele Themen aber noch drängender.“ Die Stärkung, Förderung und Internationalisierung der Wirtschaft – Büchler spricht sogar von Wiederaufbau – gehört dazu, oder auch die Themen Digitalisierung und digitales Lernen. Die Corona-Krise hat aber auch die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt unterstrichen, der in vielen Hilfsaktionen bis hinein in die Nachbarschaften sichtbar wurde. Solches Engagement zu fördern und andererseits professionelle Hilfen vorzuhalten, sind für die CDU zwei Seiten der gleichen Medaille. Und all das im Schulterschluss mit Vereinen und Verbänden und ohne alles vom Rathaus aus zentral steuern zu wollen. „Vorfahrt für freie Träger“ – da bleibt sich die Union treu.