Politischer Aschermittwoch in Neuss SPD stellt personelle Weichen für die Kommunalwahl

Kostenpflichtiger Inhalt Von den 29 Wahlkreisbetreuern gehören 13 schon der Ratsfraktion an, wollen also weitermachen. Allerdings gibt es unter ihnen Verschiebungen, weil zum Beispiel Nadine Baude den Wahlkreis Weckhoven übernehmen soll, den der langjährige Fraktionsvorsitzende Arno Jansen zuletzt direkt geholt hatte. Jansen, inzwischen Beigeordneter der Stadt Grevenbroich, tritt ebenso wenig wieder an wie fünf weitere amtierende Stadtverordnete.