Auch zwölf Jahre nach seinem guten Landtagswahlergebnis hat Hermann-Josef Verfürth, inzwischen 74 Jahre alt, für die Kostenpflichtiger Inhalt FDP offenbar immer noch das Zeug zum Hoffnungsträger. Und er tritt für seine zuletzt gebeutelte Partei bei der Kommunalwahl 2025 tatsächlich noch einmal im Wahlkreis Grefrath an. Das hat Verfürth dem neuen Parteivorsitzenden Cornel Janssen in die Hand versprochen, der das kleine Kunststück vollbringen muss, bis Ende des Jahres unter 140 Mitgliedern in der Kartei 40 Kandidaten für die Stadtrats- und Kreistagswahlkreise zu finden. Eine könnte die (derzeit einzige) Kostenpflichtiger Inhalt FDP-Stadtverordnete Jana Pavlik sein, mit er Janssen im Januar einen Überzeugungstermin hat.