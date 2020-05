Kommunalwahl 2020 in Neuss : „Weil es nicht egal ist“ als Wahlkampfmotto der Grünen

Neuss Den vom Rat beschlossenen Ideenwettbewerb, was auf dem Wendersplatz gebaut werden könnte, bräuchte „Bündnis 90/Die Grünen“ eigentlich nicht mehr. Denn die Partei hat sich festgelegt.

Sie will eine dauerhafte Lösung für das Clemens-Sels-Museum – wozu auch der Neubau einer Ausstellungshalle gehört – und im gleichen Gebäude auch die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv unterbringen. Und all das, so zeigte sich nicht nur Roland Kehl am Dienstagabend in der Mitgliederversammlung überzeugt, ist am ehesten auf dem Wendersplatz vorstellbar. „Der Platz soll ein öffentliches Gebäude bekommen, aber das kann kein technisches Rathaus sein“, sagte er im Zeughaus.