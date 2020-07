Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Neuss : SPD setzt auf Soziales und Sicherheit

SPD-Trio im Wahlkampfmodus (v.l.): Reiner Breuer, Arno Jansen und Sascha Karbowiak. (Fotomontage aus Archivfoto) Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die SPD will bei der Kommunalwahl den doppelten Triumph: Sie will weiterhin den Bürgermeister stellen, darüber hinaus strebt sie eine „Gestaltungsmehrheit“ im Rat an. Jetzt haben die Sozialdemokraten ihr Wahlprogramm vorgelegt.