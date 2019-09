Kommunalwahl 2020 in Neuss : Schützen-Duo will für den Rat kandidieren

Neuss Mit dem Further Präsidenten Jochen Hennen und Komiteemitglied Achim Robertz bewerben sich zwei Schützenpromis CDU-intern um Sitze im Rat. Kreistagskandidatur in Gnadental: Meerbuscher Top-Jurist fordert Abgeordneten heraus.

Die CDU versucht offenbar bei der nächsten Ratswahl im Herbst des kommenden Jahres mit Seiteneinsteigern zu punkten, die bisher kommunalpolitisch noch nicht aktiv waren, aber gleichwohl durch ihr ehrenamtliches Engagement in der Öffentlichkeit bekannt sind. Dazu zählen auch zwei prominente Schützen. Auf Anfrage der NGZ bestätigten der Further Präsident Jochen Hennen (47) und das Komiteemitglied im Neusser Bürger-Schützen-Verein, Achim Robertz (42), dass sie sich CDU-intern für eine Ratskandidatur bewerben.

Jochen Hennen (47) führt seit 2016 die Further Schützen. Auf der Morgensternsheide will er für den Rat kandidieren. Foto: Andreas Woitschützke/Woitschützke Andreas

Über die jüngsten Rekrutierungserfolge zeigte sich Jürgen Brautmeier „hocherfreut“. Hennen und Robert seien attraktive Personalangebote: „Gut für uns. Gut für Neuss.“ Ob der Neusser CDU-Chef auch die Bewerbung von Sven-Joachim Otto (49) hocherfreut entgegengenommen hat, lässt er offen. Grundsätzlich sei jeder willkommen, der sich engagieren wolle. Und Otto ist ein Schwergewicht. Der promovierte Jurist gilt nicht nur als Top-Berater für kommunale Unternehmen, sondern scheiterte vor zwanzig Jahren als OB-Kandidat in der SPD-Hochburg Mannheim nur knapp. Der Haken: Otto will als Meerbuscher in Neuss antreten und dazu noch im Wahlkreis Gnadental/Erfttal, den MIT-Kreisvorsitzender Stefan Arcularius (60) für sich beansprucht. Da ist Ärger vorprogrammiert.

Achim Robertz (42), seit 2014 Komiteemitglied. In Reuschenberg bewirbt er sich für den Rat. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Info Die Protagonisten der Kampfabstimmung Foto: Otto Stefan Arcularius (60) Der selbstständige „Mittelstandsberater“ ist MIT-Vorsitzender und rückte als Huckepack-Kandidat für den gewählten Abgeordneten Klaus Goder nach, als der sich aus dem Kreistag zurückzog. Arcularis wohnt im Wahlkreis Gnadental/Erfttal. Sven-Joachim Otto (49) Er war viele Jahre Partner bei PricewaterhouseCoopers (PwC) und wechselte jetzt zu Ernst & Young. Er engagiert sich bei der KPV in der CDU. Klaus Goder (61) Der Neusser MIT-Chef kündigt „volle Unterstützung“ für Stefan Arcularius an. Es sei „sehr befremdlich“, wenn ein Meerbuscher in Neuss-Gnadental für den Kreistag kandidieren wolle.

Dort Ungemach, hier Zufriedenheit. Mit Jochen Hennen, der die Sparkassen-Filiale in Grevenbroich leitet, und Achim Robertz, niedergelassener Arzt in Reuschenberg, habe er, so Parteichef Brautmeier, gestandene Persönlichkeiten aus der Mitte des Lebens gewinnen können: „Diese Männer wollen nicht über Politik ihre Karriere forcieren, sondern sie wollen sich für die Menschen einbringen.“ Hennen möchte den Wahlkreis Morgensternsheide übernehmen, Robertz in Reuschenberg antreten. Sollten sie im Februar von den CDU-Mitgliedern aufgestellt werden, würden sie die Nachfolger von zwei Frauen sein, die mit Blick auf ihr Alter auf eine erneute Kandidatur verzichteten: Anne Holt und Angelika Quiring-Perl.

Es hat durchaus Tradition, dass Further Schützenpräsidenten sich auch kommunalpolitisch engagieren. Josef Selders war Stadtverordneter, Hermann-Josef Dusend darüber hinaus auch Landrat. Hennen will als Präsident „parteipolitisch neutral“ führen, sieht „nicht die Gefahr von Diskrepanzen“ und verspricht sich eher einen Vorteil, künftig über ein noch größeres Netzwerk verfügen zu können. Hennen ist erst seit Neujahr CDU-Mitglied. Für ihn kein Grund, sich hinten an zu stellen. Im Gegenteil. „Wenn ich mich entscheide, Mitglied zu werden, dann will ich mich auch aktiv einbringen“, sagt er.

Neben dem Neusser Schützenpräsidenten Martin Flecken wäre im Falle seiner Wahl Achim Robertz der zweite Ratsherr aus dem Komitee. Sollbruchstellen im Zusammenwirken von Schützenverein und Stadtrat sieht Robertz nicht: „Kommunalpolitik ist doch die Keimzelle, um etwas für die Menschen zu tun.“ Er sei „in Summe“ schon eine Weile in der CDU, sei angesprochen worden, ob er sich nicht auch politisch engagieren wolle: „Ich habe mich mit meiner Familie abgestimmt und dann Ja gesagt.“ Für ihn sei es reizvoll in Reuschenberg aktiv zu werden, „wo ich lebe und arbeite“.