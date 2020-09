Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 in Neuss : Lange Warteschlangen fordern Neussern Geduld ab

Geduld war gefragt: Warteschlange vor dem Humboldt-Gymnasium. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Lange Schlangen vor Wahllokalen haben am Sonntag vielen Neussern eine Menge Geduld abverlangt. Von bis zu 90 Minuten Wartezeit war in den Sozialen Medien die Rede. Das kann Stadtsprecher Peter Fischer so nicht bestätigen. „Die längste Wartezeit, die uns gemeldet wurde, betrug rund 60 Minuten in Vogelsang“, sagt er.