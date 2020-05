Kommunalwahl 2020 in Neuss : Politik will mehr Digitalisierung

Politik will mehr Digitalisierung

Kommunalwahl 2020 in Neuss

Neuss Die Neusser CDU will eigene Ausschüsse für die Themen Digitalisierung, Mobilität und Sicherheit einrichten. Damit soll der wachsenden Bedeutung dieser Bereiche Rechnung getragen werden.

Zurzeit erarbeitet eine mit Vertretern der Ratsfraktionen besetzte Arbeitsgruppe einen Vorschlag für den Zuschnitt der Fachausschüsse und Arbeitsgruppen. Wirksam werden sollen die Regelungen nach der Kommunalwahl im Herbst, wenn der neue Rat sich konstituiert. Thomas Kaumanns (CDU), der zurzeit den Beirat Digitale Agenda leitet, möchte diesem Thema mehr Gewicht geben: „Beim digitalen Wandel muss die Stadt deutlich an Tempo zulegen. Mit einem eigenen Fachausschuss wollen wir die politische Grundlage dafür schaffen.“

Vom Neuzuschnitt im Bereich Planung und Verkehrslenkung erhofft die CDU sich schnellere Entscheidungen und mehr Transparenz. Zuletzt gab es mehrere Unterausschüsse beziehungsweise Arbeitskreise, in Zukunft soll das Thema Verkehrsplanung und Mobilität dem bisherigen Bauausschuss zugeschlagen werden. „Dann liegen Verkehrsplanung und Ausbau in einer Hand, das schafft effizientere Abläufe“, erklärt Sven Schümann, der Vorsitzende des Bauausschusses.

Im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr und Rettungswesen sollen alle „Blaulicht-Themen“ vernetzt beraten werden – ein Thema, bei dem es viel zu tun gibt. „Außerdem wollen wir auch dem vielfältigen Ehrenamt in den Hilfsorganisationen eine politische Stimme geben“, erläutert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Crefeld. Eine weitere Änderung will die CDU beim Ausschuss für Wirtschaft und Liegenschaften vornehmen. Dessen Name und auch dessen Zuständigkeit sollen um Fragen rund um den Strukturwandel ergänzt werden.