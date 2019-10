Kommunalwahl 2020 in Neuss : Neue Frauen braucht die Neusser SPD

Neuss Das Personaltableau für die Kommunalwahl 2020 steht. Die Sozialdemokraten wollen in elf von 29 Wahlkreisen Frauen aufstellen - vier mehr als zuletzt. Erneuerungsprozess wird fortgesetzt. Fünf Bewerber werden jünger als 30 Jahre sein.

Das Personaltableau der Sozialdemokraten hat offenbar die Zustimmung der vorgeschalteten Parteigremien, so dass es als offizieller Vorstandsvorschlag den Mitgliedern beim Aufstellungsparteitag am 2. November (10 Uhr, Wetthalle auf dem Rennbahn-Gelände) vorgelegt wird. Auf Anfrage der NGZ bestätigt SPD-Vorsitzender Sascha Karbowiak, dass es „einen einvernehmlichen Vorschlag“ gibt, so dass er „keine Kampfabstimmungen“ erwartet, die aber weiterhin möglich seien: „Jedes Mitglied kann sich melden; auch noch kurzentschlossen in der Aufstellungsversammlung.“

Schwappte 2015 mit Karbowiak, Heinrich Thiel (30), Michael Ziege (32) & Co. die erste SPD-Jugendwelle in den Rat, rollt nun eine zweite an, der nun auch junge Frauen wie Juliana Conti (28), Gina Jacobs (28) oder Natascha Ernst (27) angehören. Jacobs, die Soziologie und politische Kommunikation studierte, schreibt derzeit an ihrer Promotion. Seit 2012 ist sie in der Partei aktiv. Sie stellt sich als Kandidatin für den Rat zur Verfügung, weil sie ihren Beitrag zur Erneuerungsdebatte in der SPD leisten will, die werde „in Neuss hervorragend“ realisiert. Überparteilich sei es ihr Ziel, die Bürgerschaft und Politik über neue Kommunikationsformate wieder besser ins Gespräch zu bringen, um den Populisten Grenzen aufzuzeigen: „Der Eindruck von Politik ist zu negativ. Sie ist besser als sie oft dargestellt wird.“ Den Benjamin stellen aber die Männer: Enrico Braun (25), Reuschenberger Schützenkönig 2018/19, will in Weckhoven-Ost kandidieren.