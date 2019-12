Kommunalwahl 2020 in Neuss : Ratswahl - CDU bietet nur fünf Frauen auf

Neuss Bisher sitzt auf jedem dritten Stuhl der CDU-Ratsfraktion eine Frau. Diese Quote wird sich verschlechtern. Lediglich in fünf der stadtweit 29 Wahlkreise werden 2020 Christdemokratinnen antreten. „Ein Defizit“, sagt CDU-Chef Brautmeier.

Der CDU-Ratsfraktion steht ein Generationswechsel bevor. Von den bisherigen Stadtverordneten tritt jeder zweite nicht mehr an. In deren Nachfolge zeichnen sich einige Kampfkandidaturen ab. In Gnadental werden sich Albrecht Müller und der Vorsitzende der Jungen Union, Jean Heidbüchel, duellieren. In Erfttal heißen die Kontrahenten Norbert Buschhüter und Michael Brücker. In Norf und Derikum gibt es nach dem Rückzug von Waltraud Beyen drei Bewerber für zwei Wahlkreise: Dort soll Bürgermeister-Kandidat Jan-Philipp Büchler einen Wahlkreis erhalten, Ratsherr Thomas Kracke möchte seinen behalten und auch Jan Piatkowski hat sein Interesse angemeldet. Entschärft ist die Situation in Grefrath. Wie bisher tritt Rolf Knipprath an, während sich der junge Tobias Püllen mit einer „Huckepack“-Kandidatur begnügt.