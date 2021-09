Kommunalpolitik in Neuss : Die Nordstadt-CDU im Aufbruch

Neuss Monika Mertens-Marl leitet den neu gegründeten Ortsverband der Union. Erstmals nach Jahrzehnten hat sich unter dem Dach des Stadtverbandes ein Ortsverband gegründet.

Nach einer Stunde war die Gründung vollzogen. Doch obwohl keine Anträge vorlagen und beim Punkt „Verschiedenes“ nichts wirklich zu besprechen war, blieben die CDU-Mitglieder am Dienstagabend noch eine Weile im Thomas-Morus-Haus zusammen. Zu gut fühlte sich an, was ihnen gerade gemeinsam gelungen war: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sich unter dem Dach des CDU-Stadtverbandes wieder ein neuer Ortsverband gegründet. Weitere werden folgen, kündigte der neue Parteivorsitzende Jan-Philipp Büchler an.