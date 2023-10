Kommunale Wärmeplanung Neuss muss 280.000 Tonnen CO2 sparen

Die Uhr tickt. Mit der am Montag erfolgten Aufnahme in ein Bundes-Förderprogramm und einem Scheck in Höhe von 190.000 Euro steht die Stadt in der Pflicht, spätestens in 18 Monaten eine kommunale Wärmeplanung vorzulegen. Also ein Konzept zur Sicherstellung einer Wärmeversorgung, die nicht mehr auf das Verfeuern von Öl und Gas setzt. 280.000 Tonnen CO 2 jährlich, so Ansporn und Auftrag, müssen eingespart werden.