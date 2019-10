Kommentar - Klimaschutzdebatte in Neuss : So kann Politik nicht begeistern

So kann Politik nicht begeistern

Kommentar - Klimaschutzdebatte in Neuss

Neuss Wer hofft, dass die Politik auf große Herausforderungen mit großer Geschlossenheit reagiert und nur über die besten Ideen streitet, wird mit schöner Regelmäßigkeit enttäuscht.

Das war in der Sondersitzung zum Klimaschutz leider nicht anders. Statt sich mit den Anträgen in der Sache zu beschäftigen, brach die CDU eine Geschäftsordnungsdebatte vom Zaun und ging sogar so weit, den Abbruch der Sitzung zu beantragen. Das war nix, CDU. Vor allem weil die Stadtverordnete Ingrid Schäfer erst die Parole ausgegeben hatte, „zu ersten Beschlüssen und Empfehlungen“ kommen zu müssen.