Kommentar : Der versuchte Befreiungsschlag

Meinung Neuss Man kann von einem doppelten Befreiungsversuch sprechen. So früh wie noch nie hat die Verwaltung die Gesamtbilanz für den Konzern Stadt vorgelegt und stellt diese erstmals in einer Pressekonferenz vor.

Sie ist, so muss man annehmen, zu diesem Zeitpunkt eine Auftragsarbeit, weil der Bürgermeister ein Jahr vor der Wahl keine „Armutsdebatte“ gebrauchen kann. Dass zugleich der Politik Zügel angelegt werden, geht in die gleiche Richtung. Sie soll Wünsche mit Auswirkung auf den Etat nicht mehr ohne einen Deckungsvorschlag äußern. Den ungeliebten Rotstift, den die Koalition von CDU und Grünen dem Bürgermeister in die Hand drückt, will er loswerden. Denn die Gefahr besteht, dass die Politik teure Wünsche durchsetzt – und dann den Bürgermeister wegen schlechter Haushaltsführung prügelt. Das ist nicht nett – sondern Politik.