Kommentar zu ausgelasteten Kliniken in Neuss : Der Applaus ist verhallt

Das Positive vorweg: Pflegekräfte erfahren in der Corona-Krise eine nie gekannte Wertschätzung. Als im Frühling vergangenen Jahres Menschen abends den Weg auf ihre Balkone suchten, um demonstrativ für Menschen aus den Pflegeberufen zu applaudieren, leuchtete ein kleiner Hoffnungsschimmer auf. Könnte diese demonstrierte Wertschätzung tatsächlich in besseren Bedingungen für diese Berufsgruppe münden? Traurig genug, dass es erst eine Pandemie brauchte, um ihre Unverzichtbarkeit festzustellen. Monate später, Mitten im zweiten Lockdown mit immer noch viel zu hohen Infektionszahlen, wird deutlich: So einfach ist das nicht. Während Bund und Länder ihre Maßnahmen lockern, verschärfen, lockern und wieder verschärfen, bleibt eine Sache immer konstant: die hohe Belastung für Pflegekräfte. Einmalige Prämien-Zahlungen sind zwar eine nette Geste, die allerdings rein gar nichts an den strukturellen Problemen ändern werden, an denen die Branche krankt – und diesen „Patienten“ können selbst die unermüdlichen Pflegekräfte nicht heilen.