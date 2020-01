Kommentar : Potenzial allein ist nicht genug

Neuss Die Sorgen um die Neusser City sind berechtigt. Geben noch mehr Inhaber oder große Filialisten auf, ist das ein weiterer Schlag ins Kontor. Dabei hat Neuss als Einkaufsstadt durchaus Potenzial. Das Problem: Die City hat zwei Gesichter.

Wer am Samstagvormittag durch die Stadt geht, erlebt die City als Treffpunkt, lebhaft, fröhlich, mit Menschen, die bummeln und die Gastronomie in schöner Kulisse auf dem Markt, in der Neustraße oder rund ums Quirinusmünster genießen. An vielen Wochentagen und vor allem abends ist die Stimmung aber leider oft eine andere. Allen engagierten und lobenswerten Bemühungen der Händler zum Trotz lässt die Besucherfrequenz stark nach, an mancher Ecke macht sich Tristesse breit. Mit jedem neuen Leerstand erhöht sich die Gefahr, dass daraus auch ein Dauerzustand werden könnte. Was also tun? Die Zukunftsinitiative Innenstadt (ZIN) allein kann das Problem nicht lösen, Neuss Marketing auch nicht. Die Probleme sind seit Jahren die gleichen. Vor allem die komplizierten Besitzverhältnisse bei den Innenstadtimmobilien machen eine Neuordnung schwierig. Es bleibt dennoch nur eine Lösung am „Runden Tisch“: Stadt, Handel, Eigentümer, Gastronomie, Wirtschaftsförderung, auch Polizei und Ordnungsdienst, können die City nur gemeinsam retten. Die unterschiedlichen Ziele aller Beteiligten – gute Geschäfte, hoher Wert der Immobilien, attraktive Innenstadt – sind dauerhaft nur in einem abgestimmten Konzept zu erreichen. Wenn sich die Neusser dann noch an die eigene Nase fassen würden und öfter „analog“ statt online einkaufen, dann stünden die Chancen für die City gar nicht so schlecht.