Kommentar – Neusser Woche : Die SPD und ihre alten Kämpfer

Neuss Der Neusser SPD geht mit dem früheren Bundestagskandidaten Hubert Eßer nach dem Kreistagsabgeordneten Harald Holler nun schon der zweite alte Kämpfer von der Fahne.

Schlimm? Geht so, sagt die SPD-Spitze und verweist darauf, dass die beiden Genossen die besten Tage längst hinter sich haben. Das passt zum Trend: Verjüngung um jeden Preis und weg mit den alten roten Männern, denen die nachfolgende Generation vorwirft, Chaos und Absturz der SPD wenn nicht verursacht, so doch zumindest nicht verhindert zu haben. Das kann man so machen.