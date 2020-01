Kommentar : Wer Wünsche hat, muss entscheiden

Neuss An Aufgaben, die auf eine Lösung warten, ist in Neuss kein Mangel. Beispiel Gewerbegebiete: Dass Unternehmen, die sich ansiedeln oder expandieren wollen, bei der Suche nach Flächen kaum noch fündig werden, könnte man als Luxusproblem betrachten.

Klopfen Unternehmen auf Grundstückssuche in Neuss vergeblich an, wird abgewürgt, was der Stadt bislang finanzielle Handlungsspielräume gesichert hat, von denen andere Kommunen in NRW nur träumen können: Wachstum, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen.