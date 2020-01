Kommentar : Konkurrenz muss sein

Meinung Neuss Kann eine seriöse Fahrgast-Beratung tatsächlich zwischen Tabak-, Süßigkeiten- und Zeitschriften-Verkauf funktionieren? Den Beweis muss das Unternehmen Transdev mit seiner Shop-in-Shop-Lösung erst noch erbringen.

Fakt ist: Der Neusser Hauptbahnhof ist keine „Klitsche“, tausende Fahrgäste nehmen ihn tagtäglich in Anspruch. Fahrgäste, die nicht nur Automaten und sporadische persönliche Beratung wünschen. Eine Service-Wüste in Zeiten, in denen gebetsmühlenartig betont wird, wie wichtig der Schienenverkehr im Kampf gegen den Klimawandel sein kann? Das wäre ein fetter Minuspunkt für Neuss! Die Deutsche Bahn hat sich mit der vorzeitigen Schließung ihres Reisezentrums sicherlich keine Freunde in Neuss gemacht. Darum kann es aus Kundensicht nur erfreulich sein, dass das Reisezentrum nun wieder eröffnet und mit zwei Experten voll auf die Karte „Persönliche Beratung“ setzt. Der plötzliche „Nebenbuhler“ wird Transdev zwar sicherlich nicht gefallen, aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft, oder?