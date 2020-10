Kostenpflichtiger Inhalt: Zu verkaufsoffenen Sonntagen in Neuss : Was für ein Wirrwarr!

Die Neusser Innenstadt (hier ein Bild aus 2019) wird am kommenden Sonntag und auch am 29. November leer bleiben. Foto: Tinter, Anja (ati)

Meinung Neuss Es ist in diesen Tagen eine höchst undankbare Aufgabe, Dinge im Voraus planen zu müssen. Das haben nun auch die Organisatoren der verkaufsoffenen Sonntage in Neuss am eigenen Leib schmerzhaft erfahren.