Bürger-Schützen-Verein Neuss : Drei „alte Hasen“ und ein Neuer fürs Schützen-Komitee

Neuss Mit Schriftführer Holger Schöpkens (51), Schützenmeister Achim Robertz (42) und Furagemeister Markus Jansen (48) scheiden drei Komiteemitglieder aus, wenn am 22. November der Neusser Bürger-Schützen-Verein (NBSV) zur Jahreshauptversammlung bittet.

Aktuell sind nicht alle zehn Komiteeplätze besetzt. Das soll sich ändern. Komitee und Korpsführer stehen „einstimmig“, so Flecken, hinter der Kandidatur von Christoph Ulrich (51). Der promovierte Jurist, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht, trat 2018 ins Blickfeld der (Schützen-)Öffentlichkeit als Gildekönig. An seiner Seite steht Lebensgefährtin Anja Keil. In seinem Zug „De Pittermännches“ marschiert auch Zwilligsbruder Alexander mit; aus dem Zug stammt zudem Gildemajor Stefan Schomburg.